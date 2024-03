Merck Aktie News: Merck am Mittag im Minusbereich

So entwickelt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 157,90 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 157,90 EUR ab. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,95 EUR ab. Mit einem Wert von 157,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.958 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 181,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 182,67 EUR.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,40 EUR je Merck-Aktie belaufen.

