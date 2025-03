Merck Aktie News: Merck am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 137,75 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 137,75 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 137,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.115 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,49 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2025 Kursverluste bis auf 132,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 183,14 EUR an.

Am 14.11.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,70 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

