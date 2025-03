Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 138,00 EUR ab.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 138,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,80 EUR aus. Bei 138,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.205 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 22,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2025 auf bis zu 132,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 3,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,33 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,14 EUR aus.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,70 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,17 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Februar 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags