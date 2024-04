Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Merck im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 156,20 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 156,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 154,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.033 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.04.2023 markierte das Papier bei 176,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 186,83 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.805,70 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.173,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

März 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge