Merck Aktie News: Merck am Mittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 120,50 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 120,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 120,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 82.793 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 46,89 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 120,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 0,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 180,57 EUR angegeben.

Merck veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,24 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

