Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 121,50 EUR nach.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 121,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 121,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,05 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.397 Stück gehandelt.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 45,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 121,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 0,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 180,57 EUR.

Merck ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,23 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,24 EUR je Aktie.

