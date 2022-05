Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Mittag

Die Merck-Aktie notierte um 04.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 169,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 169,05 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 173,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71.556 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 14.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 25,84 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 212,00 EUR für die Merck-Aktie.

Am 03.03.2022 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,06 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.213,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.598,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 18.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 10,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA