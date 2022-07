Merck Aktie News: Merck am Montagmittag stärker

Um 04.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 166,50 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 168,60 EUR zu. Bei 165,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.814 Merck-Aktien.

Bei 231,50 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 8,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 220,45 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 EUR gegenüber 2,18 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5.198,00 EUR gegenüber 4.631,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 10,03 EUR je Aktie aus.

