Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 149,05 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 149,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 149,15 EUR. Bei 148,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 62.424 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,10 EUR. Dieser Wert wurde am 04.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 1,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 208,00 EUR.

Am 11.05.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.293,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5.198,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

