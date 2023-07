Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 148,50 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 148,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 147,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102.112 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 147,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 0,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 208,00 EUR aus.

Merck gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.293,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

