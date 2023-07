Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Vormittag auf rotes Terrain

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 147,50 EUR abwärts.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 147,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 147,35 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 148,50 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 6.482 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 37,49 Prozent Luft nach oben. Bei 147,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 208,00 EUR.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.198,00 EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Merck dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

