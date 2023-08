Merck Aktie News: Merck wird am Mittag ausgebremst

Merck im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 161,25 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 161,25 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 161,25 EUR. Bei 164,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 122.659 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 25,77 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,60 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 10,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 202,78 EUR angegeben.

Am 11.05.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR gegenüber 2,41 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.293,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.198,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

