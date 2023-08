Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 161,45 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 161,45 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 160,15 EUR nach. Bei 164,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 183.195 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 25,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 11.05.2023. Das EPS lag bei 2,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,41 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.293,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie dennoch höher: Nach Umsatz- und Gewinnrückgang senkt Merck KGaA die Jahresprognose

Ausblick: Merck präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Experten empfehlen Merck-Aktie mehrheitlich zum Kauf