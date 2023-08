Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Einbußen

Merck im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 162,55 EUR nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 162,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 161,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 164,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.645 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 19,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 145,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 11,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 11.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.198,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,01 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie dennoch höher: Nach Umsatz- und Gewinnrückgang senkt Merck KGaA die Jahresprognose

Ausblick: Merck präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Experten empfehlen Merck-Aktie mehrheitlich zum Kauf