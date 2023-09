Merck Aktie News: Anleger greifen bei Merck am Mittag zu

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 169,35 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 169,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 169,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 166,85 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.210 Stück gehandelt.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,02 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 03.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,64 EUR erwirtschaftet worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,76 EUR je Aktie belaufen.

