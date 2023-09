Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 168,10 EUR nach oben.

Das Papier von Merck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 168,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 168,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.236 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 145,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,63 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 03.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,64 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.568,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

