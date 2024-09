Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Merck

So bewegt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 171,70 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 171,70 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 170,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.602 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,09 Prozent. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 21,78 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 185,67 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,62 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,35 Mrd. EUR – ein Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

