Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 154,70 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 154,70 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 155,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.067 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 31,09 Prozent zulegen. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,88 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,00 EUR.

Am 03.08.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,75 EUR fest.

