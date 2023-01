Merck Aktie News: Merck am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:22 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 188,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 187,75 EUR. Bei 189,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 39.102 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 220,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 23,15 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,78 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.805,70 EUR – ein Plus von 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 4.973,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 07.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,32 EUR je Aktie.

