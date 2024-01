Merck Aktie News: Merck fällt am Mittag

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 141,70 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 141,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 141,55 EUR. Bei 142,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.782 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 30,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 5,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 193,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 5.173,00 EUR, gegenüber 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,90 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

