Merck Aktie News: Merck am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Merck zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 147,90 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 147,90 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 149,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.630 Merck-Aktien.

Am 14.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,03 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 9,20 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 183,43 EUR für die Merck-Aktie.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.805,70 EUR US-Dollar umgesetzt.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Merck dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

