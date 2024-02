Merck Aktie News: Merck am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 148,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 148,65 EUR. Bei 149,40 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 109.838 Merck-Aktien.

Am 14.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 189,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,43 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Merck.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Merck-Aktie