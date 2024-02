Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Montagvormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 148,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 148,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 149,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.880 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2023 bei 189,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 2,12 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5.805,70 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Merck-Aktie