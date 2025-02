Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 140,70 EUR ab.

Das Papier von Merck befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 140,70 EUR ab. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 140,30 EUR. Bei 141,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 50.227 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 183,14 EUR.

Am 14.11.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,27 Mrd. EUR – ein Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

