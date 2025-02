Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 141,40 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 141,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 141,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 76.969 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,18 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 136,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 3,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,74 EUR je Merck-Aktie.

