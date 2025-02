Merck Aktie News: Anleger greifen bei Merck am Vormittag zu

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 141,25 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 141,25 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 141,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.779 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 20,20 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,10 EUR am 20.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,14 EUR.

Merck veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,17 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Aufschläge in Frankfurt: So performt der DAX aktuell