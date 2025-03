Merck Aktie News: Merck steigt am Mittwochnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 136,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 136,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 138,00 EUR. Bei 135,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 172.402 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 22,74 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2025 bei 132,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 2,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,33 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,14 EUR je Merck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 14.11.2024. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,27 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,17 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Februar 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags