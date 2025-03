Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 136,80 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 136,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 136,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 135,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.968 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 22,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2025 bei 132,80 EUR. Mit Abgaben von 2,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 183,14 EUR je Merck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Februar 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags