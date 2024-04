Merck Aktie News: Merck am Mittag verlustreich

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 152,35 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 152,35 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 149,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 97.813 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 16,02 Prozent zulegen. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 11,85 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je Merck-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,83 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.173,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5.805,70 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,54 EUR je Aktie belaufen.

