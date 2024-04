Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Merck

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 152,60 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 152,60 EUR abwärts. Bei 149,70 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 151,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.159 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.04.2023 auf bis zu 176,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,83 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 134,30 EUR fiel das Papier am 13.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.805,70 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

DAX aktuell: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge