Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 151,60 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 151,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 149,70 EUR. Mit einem Wert von 151,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.450 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (176,75 EUR) erklomm das Papier am 07.04.2023. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 14,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 186,83 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.173,00 EUR – eine Minderung von 10,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.805,70 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 präsentieren. Merck dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

