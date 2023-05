Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Merck 165,35 EUR

Um 09:06 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 165,90 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 167,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 166,25 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.788 Stück gehandelt.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 18,20 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 153,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,36 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 212,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.213,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.805,70 EUR ausgewiesen.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Merck.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 9,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

