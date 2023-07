Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Merck

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 147,40 EUR ab.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 147,40 EUR abwärts. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,00 EUR nach. Bei 146,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 16.913 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 27,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 146,00 EUR fiel das Papier am 05.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,95 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 208,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.198,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 vorlegen. Merck dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,47 EUR je Aktie.

