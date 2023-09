Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 169,95 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 169,95 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 170,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 67.369 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 16,20 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,60 EUR ab. Abschläge von 14,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 202,63 EUR an.

Am 03.08.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.302,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Merck dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,76 EUR je Aktie belaufen.

