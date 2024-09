Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag tiefer

Merck im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 171,45 EUR nach.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 171,45 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 171,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.303 Merck-Aktien.

Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,24 Prozent hinzugewinnen. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 27,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 185,67 EUR.

Am 01.08.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,35 Mrd. EUR – ein Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Merck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,88 EUR je Merck-Aktie.

