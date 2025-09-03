Merck Aktie News: Merck gewinnt am Freitagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 109,15 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 109,15 EUR. Bei 109,25 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.998 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 57,54 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 8,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

