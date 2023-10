Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 155,45 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 155,45 EUR zu. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 155,50 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 154,70 EUR. Zuletzt wechselten 921 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,00 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 EUR, nach 2,64 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.302,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.568,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,75 EUR im Jahr 2023 aus.

