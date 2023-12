Merck Aktie News: Merck am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 162,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 162,50 EUR zu. Bei 164,00 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 101.169 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 24,80 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,92 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 193,75 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 06.03.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,50 EUR je Merck-Aktie.

