Merck Aktie News: Merck verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Die Aktie von Merck hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 161,90 EUR.

Die Merck-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 161,90 EUR. Bei 162,75 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 161,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 162,00 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.825 Stück gehandelt.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. 25,26 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,00 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 19,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 193,75 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.805,70 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

