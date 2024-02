Merck Aktie News: Merck am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 150,00 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 150,00 EUR zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 150,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 91.131 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 189,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Abschläge von 10,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.173,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.805,70 EUR umgesetzt worden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

