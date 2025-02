Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag höher

Merck im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 142,40 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 142,40 EUR nach oben. Bei 143,35 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 141,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.740 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 19,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 136,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,14 EUR je Merck-Aktie an.

Am 14.11.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 1,70 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,27 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,17 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,74 EUR je Aktie.

