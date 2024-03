Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag schwächer

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 158,70 EUR.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 158,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,95 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 94.741 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 181,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 12,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 182,67 EUR.

Am 09.11.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,90 Prozent verringert.

Die Merck-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,40 EUR je Merck-Aktie belaufen.

