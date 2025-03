Merck Aktie News: Merck legt am Mittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 139,95 EUR zu.

Das Papier von Merck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 139,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 141,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 135,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 154.312 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,47 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 132,80 EUR am 12.02.2025. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 5,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,14 EUR an.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Februar 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags