Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Die Aktie von Merck zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 151,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 151,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 153,20 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 151,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 69.636 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 172,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 13,53 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,83 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,23 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,66 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

