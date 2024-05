Merck Aktie News: Merck am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 152,65 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 152,65 EUR. Bei 153,20 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.292 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,94 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,02 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,83 EUR.

Merck gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,66 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Merck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

