Merck Aktie News: Merck reagiert am Dienstagmittag positiv

Im Online-Seminar heute ab 18 Uhr schaut sich Ingmar Königshofen die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Um 18 Uhr live: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Berenberg hebt Kursziel für RWE an - Einstufung unverändert. EVOTEC kehrt zurück in MDAX und TecDAX - Auch KRONES, Software AG und Shop Apotheke steigen in MDAX auf. EZB-Ratsmitglied Knot: EZB muss Geldpolitik weiter straffen. TSMC sieht Probleme für neues Werk in Dresden - Investitionen 2023 am unteren Ende der Zielspanne. RAG-Stiftung plant derzeit nicht Evonik-Beteiligung gezielt zu senken.