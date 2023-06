Merck Aktie News: Merck legt am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Merck 172,15 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 15:52 Uhr 1,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 172,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 108.579 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (153,10 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 10,62 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 208,70 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.198,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 08.08.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,51 EUR je Merck-Aktie belaufen.

