Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 106,80 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 106,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 106,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 38.103 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 65,73 Prozent wieder erreichen. Bei 103,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 3,56 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 157,43 EUR für die Merck-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 13.05.2025. Das EPS belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5,28 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,50 EUR je Merck-Aktie belaufen.

