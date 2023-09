Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 170,05 EUR nach oben.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 170,05 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 170,40 EUR aus. Bei 170,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 8.225 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 16,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 14,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 202,63 EUR an.

Am 03.08.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 2,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,64 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5.568,00 EUR umgesetzt.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,76 EUR je Merck-Aktie.

