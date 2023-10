Merck Aktie News: Merck macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 155,45 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 155,45 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 155,45 EUR. Bei 154,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.858 Merck-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 30,46 Prozent wieder erreichen. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 6,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,00 EUR für die Merck-Aktie.

Am 03.08.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,64 EUR in den Büchern gestanden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Merck.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

